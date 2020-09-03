Экономика

11:17 03.09.2020

"Центрэнерго" перечислило шахте "Надия" 5 млн грн для выплат зарплаты в качестве авансового платежа

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"Центрэнерго" перечислило шахте "Надия" 5 млн грн для выплат зарплаты в качестве авансового платежа

ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надия" 5 млн грн на выплату долгов по зарплате, сообщило Министерство энергетики в четверг.

Министерство обратилось к генкомпании с предложением предоставить авансовый платеж в сумме 5 млн грн за угольную продукцию шахты, указано в сообщении.

Как сообщалось, 2 сентября Министерство энергетики обратилось к премьер-министру Украины с просьбой способствовать выделению средств из резервного фонда для погашения задолженности по заработной плате перед работниками ЧАО "Шахта "Надия" в размере 51 млн грн.

При этом Минэнерго разъяснило, что шахта еще с 2001 года отнесена к категории шахт, относительно которых принято решение о ликвидации, поэтому не имеет права на господдержку по частичному покрытию затрат по себестоимости угля.

Денис Шмыгаль на заседании правительства ранее в тот же день поручил Минэнерго предоставить механизм решения проблемных вопросов, связанных с задолженностью по зарплате на ЧАО "Шахта "Надия", на которой из-за этого происходят протесты.

По результатам детального финансового аудита шахты, выявившего многочисленные нарушения в работе предыдущего руководства, в частности, продажу угля по заниженным ценам, министерство обратится в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Минэнерго также уведомило, что после его обращения к ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" с просьбой перечислить шахте "Надия" за уголь около 3,7 млн грн эти деньги были перечислены 31 августа.

Теги: #шахтеры #зарплата #центрэнерго
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