Экономика

10:57 03.09.2020

Экс-министр финансов назвал решение Печерского райсуда в пользу Сурксисов в споре о $350 млн началом развала результатов национализации ПриватБанка

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Экс-министр финансов назвал решение Печерского райсуда в пользу Сурксисов в споре о $350 млн началом развала результатов национализации ПриватБанка

Экс-министр финансов Александр Данилюк раскритиковал решение Печерского райсуда Киева о взыскании с ПриватБанка (Киев) $350 млн в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами и назвал такое решение началом развала результатов национализации ПриватБанка.

"Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать в апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд грн налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации ПриватБанка", – написал он в Facebook в четверг.

Он подчеркнул, что такое решение обойдется украинцам в миллиарды долларов.

Данилюк также призвал власть приложить максимум усилий для защиты интересов государства в деле ПриватБанка и провести судебную реформу.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #данилюк #приватбанк
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