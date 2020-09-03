Государство может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры – глава УЗ

Обновление пассажирского подвижного состава АО "Укрзализныця" (УЗ) и модернизация его инфраструктуры возможна за средства госбюджета, сообщается на Telegram-канале УЗ со ссылкой на главу компании Владимира Жмака.

"Возможное выделение бюджетных средств на обновление пассажирского подвижного состава и модернизацию инфраструктуры станет беспрецедентным проектом в истории независимой Украины и ярким примером партнерства государства и главного перевозчика страны", - цитирует пресс-служба Жмака.

По его словам, в настоящее время в правительстве обрабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесение в общий фонд госбюджета на 2021 год новых бюджетных программ. Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, что будет предусматривать выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.