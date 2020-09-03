АПЭ просит Секретариат Европейского Энергосообщества способствовать решению проблем на рынке газа, вызванных ограничениями поставщиков "Нафтогазом"

Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющая 25 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии, обратилась к Секретариату Европейского Энергосообщества и Европейской бизнес-ассоциации с просьбой поспособствовать решению проблемных вопросов функционирования розничного рынка газа в Украине, связанных, в частности, с ограничением НАК "Нафтогаз Украины" возможности независимых поставщиков свободно покупать газ государственной добычи.

"Ценовая политика на розничном рынке природного газа для конечных потребителей обусловлена ценовой политикой НАК "Нафтогаз Украины" как основного "держателя" ресурса добываемого природного газа. В такой ситуации рыночное поведение и рыночная гибкость поставщиков природного газа существенно ограничивается", – говорится в письме Ассоциации за подписью ее руководителя Артема Компана, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Ассоциация обращает внимание на то, что статус НАК как импортера, оптового продавца/покупателя, материнской компании для субъектов государственной добычи, а также поставщика природного газа дает ему значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими поставщиками и "рыночный запас прочности для агрессивного демпинга на рынке природного газа".

АПЭ в качестве примера привела средневзвешенную цену ресурса в августе на Украинской энергетической бирже, составляющую 4232,76 грн/тыс. куб м с НДС, и на хабе TTF с показателем в 4209 грн/тыс. куб. м с НДС.

При этом Ассоциация отметила, что НАК для бытовых потребителей в августе предлагал цену в размере 3091,01 грн/тыс. куб. м с НДС без учета тарифа на транспортировку и распределение.

По мнению Компана, искусственное ограничение возможности независимых поставщиков свободно покупать газ из ресурса государственных добывающих компаний имеет регрессивное влияние на развитие рынка природного газа в Украине, в частности, ограничивает конкуренцию на нем, приводит к манипулятивному ценообразованию, что отражается как на конечных потребителях, так и на конкурентности природного газа по сравнению с другими источниками энергии.

Вместе с тем Ассоциация просит Секретариат ЕЭС и ЕБА побудить правительство принять необходимые подзаконные акты, предусмотренные законом о рынке природного газа, относительно защиты уязвимых потребителей, а до их принятия – возобновить механизм ПСО в части защиты таких потребителей.

"Отмена правительством механизма ПСО для всех бытовых потребителей с 1 августа 2020 года выглядит достаточно безответственным шагом по отношению именно к категории уязвимых потребителей, поскольку ПСО было единственным механизмом, который защищал уязвимых потребителей от возможного ограничения газоснабжения и потери поставщика природного газа", – аргументирует свою позицию АПЭ.

В то же время, она обращает внимание профильных организаций на принятие НКРЭКУ в июне текущего года изменений к правилам поставок природного газа, предоставивших бытовым потребителям право менять поставщика без полной оплаты задолженности за потребленные энергоресурсы.

"Вышеуказанные изменения угрожают деятельности поставщиков из-за неизбежного накопления долгов недобросовестных потребителей при том, что действенные механизмы влияния на таких потребителей были отменены", – отмечено в письме.

Помимо этого, Ассоциация акцентирует внимание Секретариата ЕЭС и ЕБА на том, что регулятор НКРЭКУ до сих пор не утвердила правила для определения цены природного газа, поставляемого поставщиком "последней надежды", отметив, что это является нарушением статьи 15 закона о рынке природного газа.

"Это в свою очередь привело к тому, что цена ППН, которым является ООО ГПК "Нафтогаз", сформировалась неконкурентно, и остается значительно ниже цен на рынке", – заявляет Ассоциация.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

Согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

Исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер 1 сентября заявил, что начало конкурентной борьбы за украинских бытовых потребителей газа привело к тревожным сигналам, заставляющим сомневаться в эффективности конкуренции на местах и требующим подключения или вмешательства регулятора.