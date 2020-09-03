Экономика

10:25 03.09.2020

Закон о внутренних водных путях необходим рынку и государству – министр инфраструктуры

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Закон о внутренних водных путях необходим рынку и государству – министр инфраструктуры

Закон о внутренних водных путях необходим рынку и государству – без этого не произойдет ни реформа, ни развитие речных перевозок, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в среду вечером, такое мнение министр высказал в ходе встречи, посвященной обсуждению законопроекта "О внутреннем водном трнспорте", участие в которой приняли заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, глава офиса национального инвестиционного совета Ольга Магалецка, генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский, представители Американской торговой палаты, Европейской Бизнес Ассоциации, АСК "Укрречфлот", "Феррекспо", Бунге Украина, COFCO Agri Ukraine, RISOIL, AGRECA, Гермес Трейдинг, "Ника-Тера".

Ковалив во время встречи подчеркнула, что президент Украины отметил необходимость принятия закона о внутренних водных путях еще в ноябре 2019 году в указе №837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". Кроме того, президент поручил провести обсуждение положений к законопроекту вместе с представителями бизнеса.

По данным Мининфраструктуры, во время дискуссии обсуждались: модель управления инфраструктурой внутреннего водного транспорта (ВВП); финансирования предприятия, ответственного за содержание инфраструктуры ВВП; рентная плата за специальное водопользование, за разведение ферм мостов, шлюзование; вопрос снятия или компенсации акциза на топливо для речного транспорта; возможность реализации почвы по результатам дноуглубительных работ; открытие рынка перевозок по внутренним водным путям для судов под иностранным флагом; внедрение новых реестров (судовые журналы, послужные книги членов палубной команды судов внутреннего плавания, реестр объектов инфраструктуры).

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Теги: #криклий #закон #водные_пути #мининфраструктуры
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