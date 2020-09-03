В Польше вновь растет количество украинцев, приезжающих для легальной работы – Gremi Personal

Все больше украинцев возвращается в Польшу для работы, информирует Аналитический департамент компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

По данным Фонда социального обеспечения Польши, только в июле зарегистрировано на 22 тысячи иностранных трудовых мигрантов больше. Всего в реестре 628 000 иностранцев – плательщиков ZUS (страховых взносов) и в первую очередь это украинцы.

Ранее в своем исследовании Аналитический центр компании Gremi Personal заявлял: "Пандемия – шанс для польских работодателей удержать трудовых мигрантов, которые собирались ранее на заработки в другие страны. Однако если на государственном уровне не будет более лояльная визовая программа, а также способствование ассимиляции украинцев – после локдауна они все чаще будут выбирать не Польшу, а, например, Чехию и Германию. Пока что поток украинцев в Польшу наиболее стабилен из-за наиболее удобной логистики и относительно устойчивой экономической ситуации в Польше. Одновременно растет предложение работы со стороны польских работодателей в логистике, пищевом производстве, мебельной отрасли, производстве бытовой техники и строительстве. В этих сферах работа для украинцев будет до конца года".

В Gremi Personal также отмечают, " что в этом году в августе значительно меньше украинцев, работающих в Польше, стали временно выезжать в Украину, чтобы подготовить детей к новому учебному году; при этом ощутимый рост трудовых мигрантов ожидается с сентября, когда традиционно украинцы едут на работу в Польше, а польские предприятия, которые трудоустраивают украинцев, увеличивают объемы производства перед новогодними праздниками"