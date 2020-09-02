Экономика

23:27 02.09.2020

НБУ продолжит защищать решения о национализации ПриватБанка

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НБУ продолжит защищать решения о национализации ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка, а также приложит все усилия для сохранения финансовой стабильности и недопущения потери средств налогоплательщиков, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook в среду.

"НБУ продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка (…). Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы", -- говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн -- проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #нбу #украина #приватбанк
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