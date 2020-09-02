Минфин обжалует решение Печерского райсуда в споре ПриватБанка с Суркисами на $350 млн

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

"Решение Печерского суда (…) направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", -- сообщается на сайте Министерства финансов в среду.

В сообщении указывается, что Минфин не согласен с соответствующим постановлением и будет продолжать защищать интересы ПриватБанка, в частности, следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда.

"Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка. Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами), и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд грн", -- написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook в среду.

Он уточнил, что детальный план и прогноз следующих действий участников он планирует обнародовать 3 августа после получения текста решения.

Ранее юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Как сообщалось, в соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Как сообщалось, ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.