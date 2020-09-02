Экономика

19:58 02.09.2020

Минэнерго просит правительство выделить из резерва 51 млн грн на погашение долгов по зарплате горнякам шахты "Надия"

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Минэнерго просит правительство выделить из резерва 51 млн грн на погашение долгов по зарплате горнякам шахты "Надия"

Министерство энергетики обратилось к премьер-министру Украины с просьбой способствовать выделению средств из резервного фонда для погашения задолженности по заработной плате перед работниками ЧАО "Шахта "Надия" в размере 51 млн грн, сообщило Минэнерго в среду вечером.

Согласно сообщению, средства должны быть возвращены в госбюджет до 25 декабря 2020 года.

Министерство отмечает, что у предприятия нет реальных финансовых ресурсов и активов для погашения задолженности.

При этом Минэнерго разъяснило, что шахта еще с 2001 года отнесена к категории шахт, относительно которых принято решение о ликвидации, поэтому не имеет права на господдержку по частичному покрытию затрат по себестоимости угля.

"Учитывая юридическую форму предприятия – ЧАО – необходимо провести ряд мероприятий для начала финансирования по госпрограмме ликвидации угледобывающих предприятий. Ориентировочно финансирование шахты по этой программе может начаться с 2021 года", – отмечается в сообщении.

В то же время, в Минэнерго уточнили, что проведенный им аудит выявил многочисленные нарушения в деятельности бывшего руководства, в частности, приписки объемов добытого угля, что привело к незаконным расходам почти на 50 млн грн. Кроме того, из-за занижения цен на угольную продукцию предприятие недополучило свыше 36 млн грн, а закупки по завышенным ценам принесли убытки в размере около 20 млн грн.

Министерство передало материалы в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 сентября поручил Минэнерго предоставить механизм решения проблемных вопросов, связанных с задолженностью по зарплате на ЧАО "Шахта "Надия".

Он отметил, что ситуация на шахте, где люди из-за задолженности по зарплате несколько дней не выходят из-под земли, а также перекрывают дороги, очень серьезная, но поскольку шахта не государственная, то правительство не имеет возможности осуществить прямые дотации на это предприятие.

Ранее в этот день Минэнерго распространило релиз, сообщив, что по результатам детального финансового аудита шахты, выявившего многочисленные нарушения в работе предыдущего руководства, в частности продажу угля по заниженным ценам, министерство обратится в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Минэнерго также уведомило, что после его обращения к ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" с просьбой перечислить шахте "Надия" за уголь около 3,7 млн грн эти деньги были перечислены 31 августа.

Теги: #уголь #энергетика
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