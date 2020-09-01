Экономика

20:07 01.09.2020

Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

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Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

Наиболее низкую цену за кубометр природного газа населению в сентябре, как и в августе, предложила компания TAS Energy – 4,39 грн за кубометр, что на 1,72 грн выше ее предложения в предыдущем месяце, таковы результаты исследования проекта "ГазПравда".

Согласно его результатам, обнародованным во вторник, ГК "Нафтогаз Украины", "дочка" НАК "Нафтогаз Украины", осталась на втором месте, предложив 4,7 грн за кубометр (в августе – 3,24 грн).

Ряд других компаний также предложили цену до 5 грн – ETG.UA (4,9 грн при оплате по факту и 4,69 по предоплате), ГП "Шепетовкагаз" (4,92 грн), ООО "Херсонрегионгаз" (4,99 грн), ООО "Статус Энерго" (4,6 при условии предоплаты).

В исследовании утверждается, что газсбыты, аффилированные с облгазами, пользующимися брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с августовской.

Самые высокие цены среди компаний, представленных в исследовании, – у ГП "Монтажник" ООО "Торговый Дом "Валинор" (6 грн) и ООО "Статус Энерго" (7 грн при оплате по факту), тогда как в августе наибольшая цена составляла 4,7 грн.

Исследователи отмечают, что хоть и с опозданием, но ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, все-таки обнародовали цену на газ для населения на сентябрь, напомнив, что газопостащики обязаны сообщать об изменении цены за 5 дней до наступления нового месяца поставки.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям.

28 августа НКРЭКУ пригрозила поставщикам, не обнародовашим цену на газ для населения на сентябрь проверками и штрафами в размере 850 тыс. грн.

Согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

Теги: #газ #украина #цена
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