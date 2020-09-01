Украина выплатила $2,1 млрд по купонам и погашению евробондов-2020

Министерство финансов Украины во вторник погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на $1,69 млрд и выплатило $0,4 млрд процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

"К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд", – отмечается в сообщении Минфина на его сайте.

Ведомство напоминает, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью $1,78 млрд был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению госдолгом Минфин выкупил $0,42 млрд еврооблигаций, однако в августе 2020 года доразместил их на $0,33 млрд J.P.Morgan для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке ВВП-варрантов.