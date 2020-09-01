Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ - министр экономики

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщил министр экономики Игорь Петрашко по итогам разговора с министром Турецкой Республики Русхар Пекджан во вторник.

"Сегодня наша цель - перезагрузить длительные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения ЗСТ", - цитирует Петрашко пресс-служба Минэкономики в релизе.

В ходе переговоров министры договорились, что в ближайшее время торгпред Украины и замминистра экономики Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с преговорщиком с турецкой стороны.

Министры также договорились провести личные официальные переговоры для комплексного решения проблем двусторонней торговли в рамках будущей ЗСТ

"Убежден, что это подтолкнет реализацию нашей амбициозной цели - увеличение торгового оборота до $10 млрд", - добавил Петрашко.

Министры также обсудили повышение Турцией таможенных сборов, указало министерство. "Стороны согласились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная наработка оптимального тарифного предложения и заключения ЗСТ", - говорится в сообщении.

Как указало Минэкономики, 28 августа Турция уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на свой рынок для украинских товаров. При этом украинские производители сталкиваются с множеством ограничительных мер, которые страна ввела с начала года.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация обратилась к власти с просьбой предпринять незамедлительные меры, чтобы не допустить повышения Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию. 20 августа вступил в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно ему, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле, пояснили в ассоциации.