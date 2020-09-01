Экономика

19:14 01.09.2020

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ - министр экономики

2 мин читать
Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ - министр экономики

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщил министр экономики Игорь Петрашко по итогам разговора с министром Турецкой Республики Русхар Пекджан во вторник.

"Сегодня наша цель - перезагрузить длительные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения ЗСТ", - цитирует Петрашко пресс-служба Минэкономики в релизе.

В ходе переговоров министры договорились, что в ближайшее время торгпред Украины и замминистра экономики Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с преговорщиком с турецкой стороны.

Министры также договорились провести личные официальные переговоры для комплексного решения проблем двусторонней торговли в рамках будущей ЗСТ

"Убежден, что это подтолкнет реализацию нашей амбициозной цели - увеличение торгового оборота до $10 млрд", - добавил Петрашко.

Министры также обсудили повышение Турцией таможенных сборов, указало министерство. "Стороны согласились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная наработка оптимального тарифного предложения и заключения ЗСТ", - говорится в сообщении.

Как указало Минэкономики, 28 августа Турция уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на свой рынок для украинских товаров. При этом украинские производители сталкиваются с множеством ограничительных мер, которые страна ввела с начала года.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация обратилась к власти с просьбой предпринять незамедлительные меры, чтобы не допустить повышения Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию. 20 августа вступил в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно ему, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле, пояснили в ассоциации.

Теги: #турция #украина #зст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:07 01.09.2020
Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

19:09 01.09.2020
Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

13:54 01.09.2020
Сводный платежный баланс Украины в июле-2020 сведен с дефицитом $88 млн

Сводный платежный баланс Украины в июле-2020 сведен с дефицитом $88 млн

12:19 01.09.2020
Российским наемникам урегулирование конфликта на Донбассе нужно также, как Газпрому глобальное потепление – Гармаш по итогам заседания подгрупп ТКГ

Российским наемникам урегулирование конфликта на Донбассе нужно также, как Газпрому глобальное потепление – Гармаш по итогам заседания подгрупп ТКГ

10:42 01.09.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

09:33 01.09.2020
Родители могут сами выбирать формы обучения для детей - Шмыгаль

Родители могут сами выбирать формы обучения для детей - Шмыгаль

09:13 01.09.2020
В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 48 новых жертв вируса

В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 48 новых жертв вируса

13:59 31.08.2020
В МИД Украины заявили о системных притеснениях крымчан, нелояльно настроенных к оккупационной власти

В МИД Украины заявили о системных притеснениях крымчан, нелояльно настроенных к оккупационной власти

10:26 31.08.2020
Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии участников НВФ, считает спикер Рады

10:05 31.08.2020
Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Индекс ожиданий деловой активности в августе вырос до 47,9 п.п. из 100 – НБУ

Украина выплатила $2,1 млрд по купонам и погашению евробондов-2020

Украина может довести запасы газа в ПХГ до 27-28 млрд куб. м – глава "Нафтогаза"

Сводный платежный баланс Украины в июле-2020 сведен с дефицитом $88 млн

Украина на выкуп ВВП-варрантов одолжила у J.P.Morgan на короткий срок около $330 млн через продажу евробондов-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

Индекс ожиданий деловой активности в августе вырос до 47,9 п.п. из 100 – НБУ

Украина выплатила $2,1 млрд по купонам и погашению евробондов-2020

Украина может довести запасы газа в ПХГ до 27-28 млрд куб. м – глава "Нафтогаза"

Глава профильного комитета Рады Наталуха против приватизации ОПЗ

CEO Smart Energy: Газодобывающая отрасль рассчитывает на продление существующих ставок на добычу из новых скважин

Smart Energy в 2020г планирует увеличить добычу газа на 5-6% - CEO

Безработица в еврозоне в июле выросла до 7,9% - максимума более чем за 1,5 года

"Эпицентр К" запускает в своих ТЦ салоны "Студии света" в обновленном формате

Страны Балтии договорились прекратить покупку э/э у Беларуси после запуска БелАЭС

Квартальный ВВП Индии упал на 23,9%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА