Экономика

12:37 01.09.2020

Безработица в еврозоне в июле выросла до 7,9% - максимума более чем за 1,5 года

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Безработица в еврозоне в июле выросла до 7,9% - максимума более чем за 1,5 года

Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась до 7,9% - максимального уровня с ноября 2018 года - на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составила 7,7%, а не 7,8%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%, сообщает Trading Economics.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце увеличилось на 344 тыс., до 12,793 млн человек, что обусловлено ограничительными мерами, введенными в государствах с целью сдерживания распространения COVID-19.

В Испании безработица в июле составила 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне увеличилась до 17,3% с 17,2% в июне.

В Евросоюзе безработица в июле выросла до 7,2% с июньских 7,1%.

Теги: #ес #безработица
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