"Эпицентр К" запускает в своих ТЦ салоны "Студии света" в обновленном формате

ООО "Эпицентр К" (Киев) запускает новый формат отделов декоративного освещения "Студия света" в своих торговых центрах в Украине, планирует открыть обновленные салоны во всех крупных ТЦ сети.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, первый салон в обновленном формате открылся в ТЦ "Эпицентр" по ул.Батожской, 1 в Виннице, до конца года отделы появятся в ТЦ во Львове и Хмельницком.

Ассортимент насчитывает более 8,5 тыс. позиций, которые распределены по направлениям и стилям для удобства покупателей.

"Учитывая последние рыночные тренды, была увеличена доля светодиодного освещения, так как более 60% сейчас приходится на продажи экономичных, технологичных и функциональных LED-светильников и ламп. Также существенно увеличен ассортимент "умного" освещения, ведь smart-технологии все больше завоевывают внимание потребителей", - цитируется в сообщении и.о. директора направления "Электротехника" Ангелина Бурлакова.