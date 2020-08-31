Экономика

16:58 31.08.2020

"Метинвест" выделил более 14,5 млн грн на школьные принадлежности свыше 33 тыс. детям работников

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"Метинвест" выделил более 14,5 млн грн на школьные принадлежности свыше 33 тыс. детям работников

"Метинвест" выделил более 14,5 млн грн на школьные принадлежности свыше 33 тыс. детям работников

Предприятия группы "Метинвест", крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины, к началу учебного года подарили более 33 тыс. школьникам, чьи родители работают на предприятиях компании, необходимые учебные комплекты на сумму 14,5 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали" в понедельник, на приобретение 5865 комплектов школьных принадлежностей предприятия "Метинвеста" в Запорожье - "Запорожсталь", "Запорожкокс", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод - направили свыше 3 млн грн.

При этом уточняется, что подарки подобраны согласно возрасту учащихся. Первоклассникам вручили эргономичные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями (более 15 наименований): пеналом, дневником, тетрадями, карандашами, ручками, красками, кисточками, а также антисептическим гелем для рук, оснащенным карабином. Дети в возрасте 7–11 лет получили рюкзаки и наборы для творческого развития: альбомы, цветные фломастеры и карандаши, пластилин, краски, кисточки, ножницы. Ученикам 12–16 лет подарили рюкзаки и наборы для геометрии и черчения: циркули со сменными грифелями, треугольники, транспортиры, графитные карандаши.

"Наша основная задача, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся мир в этот сложный период, поддерживать стабильную работу предприятий, выплаты и реализацию социального пакета, в числе которого – обеспечение детей сотрудников школьными принадлежностями. Надеюсь, что всем ученикам наши школьные подарки укрепили желание учиться и вызвали радость", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

В связи с карантинным режимом руководство предприятий решило не подвергать риску сотрудников и их семьи и перенести традиционный праздник ко Дню знаний на следующий год. Волонтеры - члены молодежных организаций "Запорожстали", "Запорожкокса", "Запорожогнеупора" и Запорожского литейно-механического завода - организовали выдачу школьных наборов в подразделениях предприятий.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

 

Теги: #школа #метинвест
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