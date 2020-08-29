Экономика

10:24 29.08.2020

Беларусь увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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Беларусь увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 27 августа №503, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 т (ранее - $46,9).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $14 до $14,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были повышены.

Теги: #нефть #беларусь
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