Экономика

20:35 28.08.2020

Правительство Украины одобрило включение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации

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Правительство Украины одобрило включение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации

Правительство Украины одобрило законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

"В этот перечень, по предложению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции), включены два стратегических объекта - Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. Эти предприятия включены в перечень для обеспечения постоянного наблюдения за ними и избежания возможных угроз национальным интересам", - сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"инреинтеграции обеспокоено ситуацией во временно оккупированном Крыму, где русская оккупационная власть варварски использует водные ресурсы для обеспечения водой оккупационной армии и дальнейшей милитаризации украинского полуострова, пренебрегая при этом потребностями населения. По оценкам специалистов, имеющихся ресурсов достаточно для полного обеспечения потребностей населения полуострова. То, что мы наблюдаем, является сознательным нарушением Россией норм международного гуманитарного права. Украина возобновит подачу воды в Крым сразу после его деоккупации", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала входят в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015 года.

Теги: #приватизация #кабмин
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