Экономика

17:00 28.08.2020

Coca-Cola сократит порядка 4 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации операций

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Coca-Cola сократит порядка 4 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации операций

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, объявила о реорганизации операций, которая приведет к сокращению порядка 4 тыс. рабочих мест.

В ходе реорганизации бизнес Coca-Cola будет разделен на девять новых подразделений (в настоящее время 17 подразделений) в рамках четырех географических сегментов.

Компания рассчитывает таким образом оптимизировать операции, устранить дублирующие функции и добиться более быстрого масштабирования новых продуктов, говорится в пресс-релизе.

Coca-Cola также намерена оптимизировать портфель производимой продукции, сфокусировавшись на развитии пяти основных категорий, имеющих наилучший потенциал в плане потребительского спроса - это, собственно, Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко, в том числе растительное, и "формирующиеся категории".

Компания создает специальную платформу, которая будет выполнять поддерживающие функции для операционных подразделений, а также возьмет на себя работу с данными, потребительскую аналитику и операции в сфере электронной коммерции.

"Мы прошли многолетний путь к трансформации, - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Куинси. - Реализация наших планов приведет к изменениям в организации, в том числе, к существенным изменениям структуры персонала".

Компания планирует перераспределение ресурсов, а также сотрудников, что повлечет за собой, как добровольные, так и недобровольные увольнения.

"Чтобы минимизировать последствия структурных изменений, компания запустила программу добровольного увольнения, которая даст сотрудникам возможность получить компенсационный пакет", - отмечается в пресс-релизе Coca-Cola.

Изначально программа коснется примерно 4 тыс. сотрудников в США, Канаде и Пуэрто-Рико, а в дальнейшем она будет запущена во многих других странах.

Расходы Coca-Cola, связанные с глобальным сокращением штата, составят от $350 млн до $550 млн.

Акции Coca-Cola прибавляют в цене 0,9% на предварительных торгах в пятницу. Их стоимость снизилась на 13% с начала текущего года.

Теги: #coca_cola
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