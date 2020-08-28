Экономика

16:05 28.08.2020

Реальная зарплата в Украине в июле 2020г возросла на 5,1% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в июле 2020г возросла на 5,1% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года увеличилась на 5,1%, а к июню 2020 года - на 2,6%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении (к июлю-2019) – на 7,6%, составив 11,804 тыс. грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).

Ведомство уточняет, что в июне текущего года она составляла 11,579 тыс. грн, мае - 10,542 тыс. грн, апреле - 10,430 тыс. грн, марте – 11,446 тыс. грн, феврале – 10,847 тыс. грн, январе – 10,727 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Николаевской (на 13,6%), Херсонская (на 13,1%), Кировоградской (на 12,6%), Луганской (на 12,4%), Сумской (на 11,4%), Одесской (на 11%), Тернопольской (на 10,2%), Ривненской (на 10,2%), Черниговской (на 11%), Хмельницкой (на 9,9%) и Житомирской (на 9,2%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17,053 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,322 тыс. грн).

В июле-2020 к июлю-2019 года заработная плата повысилась в сфере предоставления других услуг - на 33,5%, в здравоохранении и социальной защите – на 17,9%, информации и телекоммуникаций – на 14,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 13,5%, образовании – на 10,5%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 10,3%, госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 8,3%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образовании на 7,2%, на предприятиях промышленности – на 7%, в сельском хозяйстве –на 6,1%, в сфере операций с недвижимостью – на 5%, финансовой и страховой деятельности – на 4,6%, в строительстве – на 4,4% и в сфере оптовой и розничной торговле – на 3,8%.

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 24,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 4%.

Теги: #госстат #украина #зарплата
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