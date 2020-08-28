Крытый развлекательный парк "Галактика" и более 100 магазинов откроются в столичном ТРЦ Blockbuster Mall в начале сентября, IKEA – в ноябре

Свыше 100 арендаторов, а также крытый тематический семейно-развлекательный парк "Галактика", включающий 20 аттракционов, откроются в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 5 сентября 2020 года, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" консалтинговая компания NAI Ukraine.

"ТРЦ Blockbuster, открытие магазинов в котором приостановилось в связи с пандемией, восстанавливает темп своего развития. Одновременное открытие большого количества магазинов произойдет в сентябре 2020 года", – уточнил генеральный директор NAI Ukraine Виталий Бойко.

По его словам, ожидается открытие нескольких десятков магазинов фешн-брендов, представленных крупнейшими фешн-группами Украины, и ряда международных операторов, в том числе Max Mara, Boggi Milano, Marc’O Polo, Ecco, Armani Exchange, North Face, Samsung, Etam, Gant, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Walker, STEM, Under Armour, Buggati, Lee Cooper, Mango, All Stars, INTERTOP, Timberland, Sketchers, Napapijri, Brocard, Frank Walder, Roy Robson, Lerros, Betty Backlay, B Young, Inimissimi, Calzedonia, Tezenis, Lacoste, Annete Gortz, Super step, Aromateque, MOYO, Sony, Цитрус, KFC, Pandora.

Кроме того, состоится открытие крытого развлекательного парка "Галактика" площадью 15 тыс. кв. м, который станет усовершенствованной версией развлекательного центра "Галактика" в Lavina Mall.

По словам Бойко, развлекательный парк органично дополнит соседствующий РЦ "Блокбастер" с 30 тыс. кв. м развлечений, создав единое пространство с возможностью перехода из одного здания в другое.

"Несмотря на пандемию многие арендаторы приступили к активным работам по открытию – все подтвердили свою готовность открывать магазины в этом году", - рассказал Бойко.

Он уточнил, что уже до конца 2020 года будет открыто свыше 80% планируемых к отрытию точек. В том числе одним из ключевых арендаторов является шведская компания IKEA.

"Одним из ключевых арендаторов Blockbuster Mall является шведская компания IKEA. Мы вели переговоры по скорейшему выходу этого бренда на украинский рынок. Открытие первого магазина IKEA состоится уже в ноябре 2020 года", - рассказал Бойко.

По его словам, в настоящее время ведется активное строительство второй очереди ТРЦ Blockbuster, которое будет завершено к концу 2020 года.

"Совместно обе очереди будут площадью около 300 тыс. кв. м. Это самое большое здание в истории страны, один из крупнейших торговых центров в Европе и самый большой ТРЦ в Украине по коммерческой площади, с существенным отрывом от всех существующих", – сказал он.

Общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster составляет 200 тыс. кв. м, арендная – 100 тыс. кв. м. После запуска второй очереди арендная площадь ТРЦ составит около 160 тыс. кв. м. Объект находится на пр.Степана Бандеры, 36 в Оболонском районе Киева, на перекрестке с суммарным трафиком более 200 тыс. чел. Открытие якорного арендатора ТРЦ – супермаркета "Сильпо" площадью более 8 тыс. кв. м – состоялось 20 ноября 2019 года.

Автором концепции ТРЦ Blockbuster выступила компания NAI Ukraine.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.