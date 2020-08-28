НКРЭКУ просит поставщиков газа для населения срочно предоставить цены на сентябрь

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), призвала поставщиков природного газа бытовым потребителям (населению) срочно, до 28 августа, предоставить цены на сентябрь.

Об этом говорится в письме комиссии на поставщиков, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В НКРЭКУ напомнили, что на нее возложены обязанности по мониторингу функционирования рынка природного газа, а действующие правила (постановление №2496 от 30 сентября 2015 года) обязывают поставщиков публиковать детальную информацию об изменении цен.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

Согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

Население в январе-марте 2020 года потребило 3,59 млрд куб. м газа, что составило треть от валового объема потребления страной (10,86 млрд куб. м) против 4,2 млрд куб. м (11,39 млрд куб. м) – в первом квартале 2019-го.

Ранее проект "ГазПравда" обнародовал исследования, согласно которым наиболее низкую цену за кубометр природного газа населению в августе, после отмены режима спецобязательств, предложила компания TAS Energy - 2,67 грн, тогда как у идущей следом ГПК "Нафтогаз Украины" - 3,24 грн. У большинства других газопоставляющих компаний цены колебались в пределах от 4,2 грн (ООО "Кременчуггаз-снабжение") до 4,7 грн (ООО "Газовик").

В исследовании утверждается, что газсбыты, аффилированные с облгазами, пользующимися брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену - 4,49 грн за кубометр.