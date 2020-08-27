Украина довела запасы газа в ПХГ до 25 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 26 августа 2020 года достигли 25,087 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отметка запасов в 24 млрд куб. м была преодолена 17 августа, в 23 млрд куб. м – 8 августа, в 22 млрд куб. м – 29 июля.

Среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа, благодаря открытию виртуального реверса со Словакией, составляет 112,2 млн куб. м.

Сохранение таких темпов закачки на протяжении оставшихся дней текущего месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд куб. м, заполнив их на 93,5%.

В целом, за 1-26 августа ПХГ пополнились на 2,917 млрд куб. м газа.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 7,2-12,9 млрд куб. м).

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 26 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 58,9%, или на 9,303 млрд куб. м.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).



Запасы в ПХГ Украины на 26 августа за 2014-20 гг., млн куб. м:

Дата объем 26.08.2020 25 086,81 26.08.2019 17 867,63 26.08.2018 14 356,52 26.08.2017 14 578,05 26.08.2016 12 192,60 26.08.2015 14 209,04 26.08.2014 15 592,07

Данные: УТГ