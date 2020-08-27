Экономика

19:40 27.08.2020

Украина довела запасы газа в ПХГ до 25 млрд куб. м

2 мин читать
Украина довела запасы газа в ПХГ до 25 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 26 августа 2020 года достигли 25,087 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отметка запасов в 24 млрд куб. м была преодолена 17 августа, в 23 млрд куб. м – 8 августа, в 22 млрд куб. м – 29 июля.

Среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа, благодаря открытию виртуального реверса со Словакией, составляет 112,2 млн куб. м.

Сохранение таких темпов закачки на протяжении оставшихся дней текущего месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд куб. м, заполнив их на 93,5%.

В целом, за 1-26 августа ПХГ пополнились на 2,917 млрд куб. м газа.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 7,2-12,9 млрд куб. м).

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 26 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 58,9%, или на 9,303 млрд куб. м.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).


Запасы в ПХГ Украины на 26 августа за 2014-20 гг., млн куб. м:

Дата объем
26.08.2020 25 086,81
26.08.2019 17 867,63
26.08.2018 14 356,52
26.08.2017 14 578,05
26.08.2016 12 192,60
26.08.2015 14 209,04
26.08.2014 15 592,07

Данные: УТГ

Теги: #запасы #пхг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 06.08.2020
Накопленные в Украине и Европе запасы газа исключают возможность супервысоких цен на газ – глава ГПК "Нафтогаз Украины"

Накопленные в Украине и Европе запасы газа исключают возможность супервысоких цен на газ – глава ГПК "Нафтогаз Украины"

10:38 24.07.2020
Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута – в 1,4 раза – Буславец

Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута – в 1,4 раза – Буславец

21:01 06.07.2020
Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м – глава "Укртрансгаза"

Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м – глава "Укртрансгаза"

16:12 24.06.2020
НКРЭКУ повысила тариф "Укртрансгаза" на хранение и закачку в ПХГ, снизила тариф на отбор

НКРЭКУ повысила тариф "Укртрансгаза" на хранение и закачку в ПХГ, снизила тариф на отбор

19:06 18.06.2020
Украинские ПХГ будут готовы к переходу на учет газа в единицах энергии к концу 2020г.

Украинские ПХГ будут готовы к переходу на учет газа в единицах энергии к концу 2020г.

17:42 18.06.2020
Запасы газа в ПХГ Украины приближаются к 19 млрд куб. м, к началу зимы достигнут рекорда – глава "Нафтогаза"

Запасы газа в ПХГ Украины приближаются к 19 млрд куб. м, к началу зимы достигнут рекорда – глава "Нафтогаза"

19:42 21.05.2020
Оператор ГТС Украины закупит 0,3 млрд куб. м газа и разместит их в ПХГ в режиме таможенный склад

Оператор ГТС Украины закупит 0,3 млрд куб. м газа и разместит их в ПХГ в режиме таможенный склад

12:17 12.05.2020
Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

13:23 30.04.2020
Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

Украина провела тестовые поставки газа в Польшу из Словакии и своих ПХГ на случай остановки работы газопровода "Ямал-Европа"

12:36 21.04.2020
Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Общая сумма финансовых потерь "Энергоатома" за I полугодие составила около 10 млрд грн – Котин

Представители столичных ресторанов и ночных клубов намерены пикетировать Кабмин из-за ограничения графика работы

Новый глава "Укрзализныци" хочет разделить УЗ на 4 компании

ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

Украина и Германия подписали межправительственное заявление о начале энергетического партнерства

ПОСЛЕДНЕЕ

"Агротон" завершил I пол.-2020 с чистым убытком $3,6 млн

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

Держагентство туризму просить Кабмін переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня

Гостуризма просит Кабмин пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября

Новый глава УЗ планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала

Организации экспертизы стройпроектов должны быть внесены в Реестр строительной деятельности – постановление правительства

На конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ поступило 17 заявок

НБУ окончательно устранил препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ - Минфин

Укрэксимбанк основательно меняет структуру и становится open space — глава правления

"Агротон" завершил I пол.-2020 с чистым убытком $3,6 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА