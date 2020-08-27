Экономика

18:41 27.08.2020

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

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Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок теряют более 2% в ходе торгов в четверг, продолжая снижаться, трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его потенциальное воздействие на потребление топлива.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,96 (2,21%) - до $42,43 за баррель.

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вечер среды было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, а также 60,94% газодобывающих мощностей. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Реакция нефтяных цен на ураган и опубликованные в среду данные, показавшие значительное сокращение запасов нефти и бензина в США, была "на удивление спокойной", отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг, слова которого приводит MarketWatch.

По словам аналитиков JBC, опыт прошлых ураганов показывает, что добычу нефти можно быстро увеличить после шторма, как и нефтепереработку, хотя возможные последствия, в том числе повреждение оборудования в результате затопления, может препятствовать восстановлению.

Теги: #нефть #цена
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