Экономика

13:00 27.08.2020

"Эпицентр К" запустил автоматизированные Центры выдачи онлайн-заказов в четырех ТЦ в Киеве и Виннице

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"Эпицентр К" запустил автоматизированные Центры выдачи онлайн-заказов в четырех ТЦ в Киеве и Виннице

ООО "Эпицентр К" (Киев) запустил новые автоматизированные Центры выдачи онлайн заказов в четырех торговых центрах "Эпицентр" в Киеве и Виннице, намерен открыть аналогичные точки во всех ТЦ сети.

"Главное задание новых Центров выдачи заказов – обеспечить выдачу товаров с максимальным комфортом и скоростью для мотивации покупателей совершать покупки в интернет-магазине epicentrk.ua и в дальнейшем", - цитируется в пресс-релизе заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Согласно сообщению, секция хранения в новых Центрах включает двухуровневую зону, оборудованную роботизированным подъемником и конвейером, который перемещает заказ к точке выдачи. Кроме того, в Центре оборудована зона обслуживания с примерочной, есть кафе и детский уголок.

Новые Центры выдачи заказов открыты в ТЦ "Эпицентр" по ул.Братиславской, 11, ул.Берковецкой, 6в, ул.Полярной, 20д в Киеве, а также в Виннице по ул.Батожской, 1в.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #недвижимость #заказы #эпицентр #центры
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