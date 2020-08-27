Экономика

13:06 27.08.2020

Украинцы в ожидании второй волны карантина ремонтируют быттехнику и учатся водить авто - Kabanchik

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Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik проанализировал, как карантин повлиял на рынок услуг в Украине.

"У автоинструкторов с июня по июль было 786 заказов, что на 88% больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что многие опасаются введения осенью "второй волны" жесткого карантина, а значит и ограничения работы общественного транспорта. Поэтому многие уже заранее учатся водить машину. Средний чек в этой категории — 830 грн", - рассказала в комментарии "Интерфакс-Украина" руководитель отдела маркетинга Kabanchik Ольга Сорока.

По ее словам, весной из-за карантина просел спрос на услуги домашнего мастера (сантехника, электрика, столяра и т.п.) и уборки, что объясняется нежеланием людей лишний раз контактировать друг с другом.

"Но на протяжении карантина мы заметили, что спрос на некоторые услуги начал восстанавливаться. Например, снова оказались востребованными услуги по ремонту бытовой техники. В условиях неопределенности украинцы начали экономить деньги: между покупкой новой техники и ремонтом старой выбирали второй вариант", - отметила Сорока.

По данным Kabanchik, в 2020 году с июня по июль украинцы создали 8,6 тыс. заказов на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники украинцы потратили 4,998 млн грн — на 42% больше, чем летом прошлого года.

Спрос на услугу доставки лекарств, несмотря на послабление карантина, вырос на 90%, а средний чек на 20% — до 230 грн. За июнь-июль 2020 года в общей сложности на эту услугу украинцы потратили 93 тыс. грн — в 2,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

В то же время после ослабления карантина и запуска общественного транспорта спрос на курьерские услуги просел на 30% — до 2,7 тыс заказов. Однако средний чек по-прежнему на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года — 156 грн.

Спрос на услуги химчистки просел на 27%, а на уборку квартир на 44%. При этом средний чек на уборку квартир подрос на 26% — до 760 грн.

"В случае введения осенью жесткого карантина и закрытия общественного транспорта наверняка снова вырастет спрос на услуги доставки. Однако он может быть не таким высоким как в период весеннего карантина, так как продуктовые сети и кафе будут стараться рекламировать свои сервисы доставки, которые они успешно протестировали весной” — считает эксперт.

Сейчас на сайте представлено более 223,4 тыс. специалистов. При этом за полтора месяца карантина их количество увеличилось на 9,8%.

Kabanchik — онлайн-сервис заказа услуг, на котором зарегистрировано свыше 667 тыс. заказчиков и более 223 тыс. специалистов, ежемесячно выполняющих около 40 тыс. заказов в более чем 1 тыс. категорий.

Сервис работает во всех больших городах Украины (71 город), а также в Беларуси и Казахстане. На сегодня он охватил 71 город Украины, а также вышел на

В 2019 году через сервис украинцы заказали услуг на 849 млн грн – на 52% больше, чем годом ранее.

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Интерфакс-Украина
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