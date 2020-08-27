Экономика

13:01 27.08.2020

Eurostar запустит прямой маршрут из Амстердама в Лондон в октябре

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Железнодорожный оператор Eurostar International Ltd. подтвердил, что запустит прямое сообщение между Амстердамом и Лондоном с 26 октября, билеты поступят в продажу 1 сентября.

Таким образом, поездку в оба направления можно будет впервые осуществить без пересадок.

Компания осуществляет прямые перевозки из Лондона в Амстердам с 2018 года. Между тем в связи с бюрократической системой пассажиры не могли пройти пограничный контроль в Нидерландах. Вернуться обратно можно было на поезде Thalys через Брюссель, чтобы пройти паспортный контроль на границе с Бельгией, а затем пересесть на поезд Eurostar.

В июле Франция, Бельгия и Нидерланды заключили соглашению в Брюсселе, позволив разместить сотрудников пограничной службы Великобритании в Амстердаме и Роттердаме, что сделало возможным прямое железнодорожное сообщение.

Eurostar сообщила, что стоимость билетов по обоим направлениям будет начинаться от 40 фунтов стерлингов, время в пути из Амстердама составит 4 часа 9 минут, из Роттердама - 3 часа 29 минут.

Билеты можно будет приобрести за шесть месяцев до даты поездки. Таким образом, со следующей недели пассажиры смогут забронировать билеты на даты вплоть до февраля 2021 года.

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Интерфакс-Украина
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