Укрэксимбанк начал активное урегулирование с крупными проблемными заемщиками - председатель правления

Государственный Укрэксимабанк (Киев) начал активное урегулирование с крупными проблемными заемщиками, сообщил председатель правления банка Евгений Мецгер.

"Еще по части кейсов – пока не буду называть имена – мы уже резко обострили ситуацию с заемщиками (…) Такая модель нигде не прописана в нормативке. Но так можно. Я хочу, в том числе устами вашего ресурса, предупредить всех заемщиков: мы включим все инструменты – медиа, внешние службы… Мы будем "догонять" формальных или номинальных бенефициаров и здесь, и за границей", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мецгер добавил, что заемщики (явные или скрытые) уже начинают чувствовать себя дискомфортно и выходят на связь. "Ко мне, к моим коллегам приезжают, выходят через разных переговорщиков очень интересные люди, которых мы не видели в кейсах и даже не понимали, что они там есть. И вот они стали разговаривать с нами", – отметил он.

"Не скрою, уже и были предложения "порешать", чтобы их не трогали и дальше. Но – нет! Те, кто умнее, сразу предлагают сесть за стол переговоров, договариваться и погашать. И таких людей мы уважаем, договариваемся, расписываем модели", – добавил глава правления Укрэксимбанка.

Он уточнил, что некоторые кейсы уже находятся на финальной стадии реструктуризации, банк находит с клиентами компромиссы, усиливает залоги и получает дополнительные поручительства. "Это будет давать денежный поток по погашению", – пояснил Мецгер.

"Каждый должен понимать: спокойная жизнь "в тени" закончилась! И самый лучший вариант – прийти, договориться и погасить. Не нужно доводить нас до состояния, когда в результате наших действий заемщику станет совсем некомфортно и обратного пути не будет. Приглашаем к диалогу", – добавил топ-менеджер.

По его словам, на данный момент реальный уровень проблемных кредитов (NPL) в банке выше официальных 57% и для его снижения за три года до 32% банк будет использовать "весь имеющийся арсенал".

"Мы уже активно работаем: очищаем баланс и уже потом будем дорабатывать эти кейсы на внебалансе. По части из них может быть использован закон финреструктуризации – это рабочий инструмент", – отметил Мецгер.

По его мнению, что за счет пандемии уровень NPL в Укрэксимбанке существенно не увеличится.

"Пока не видим, чтобы весомое количество наших клиентов чувствовало себя совсем уж плохо. У всех бизнес пострадал, но мы верим, что он восстановится через какое-то время. Я чисто пандемического глобального роста NPL не жду (…) Да, реструктуризации определенные будут, удлинения сроков будут, но деньги к нам в итоге вернутся", – отметил Мецгер.



Полный текст интервью с Мецгером будет опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина".