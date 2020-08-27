Perfect Group намерена достроить столичный клубный дом La Manche корпорации "Укрбуд"

Девелопер Perfect Group намерен завершить строительство столичного клубного дома La Manche корпорации "Укрбуд".

"Это были долгие переговоры, по итогу которых наша компания приняла решение взяться за достройку объекта La Manche на Подоле, который раньше начал "Укрбуд". Мы взяли на себя обязательства в том числе перед покупателями, которые уже уплатили средства прошлому застройщику, и они получат жилье", - цитируется в сообщении на сайте Perfect Group руководитель проектов компании Алексей Коваль.

По данным на сайте "Укрбуда", 9-этажный дом премиум-класса расположен по ул. Щекавицкой, 46. Проект предусматривает строительство подземного паркинга и торговых помещений на первых этажах. В здании также запланированы двухуровневые квартиры с террасами и собственная котельная.

Строительство стартовало в 2018 году, объект должен был завершен в третьем квартале 2020 года.

Perfect Group создана в 1991 году. Согласно данным на сайте девелопера, в портфеле компании – 95 проектов жилой и коммерческой недвижимости обще площадью 1,18 млн кв. м, в частности завершенные столичные жилые комплексы "Французский квартал" (совместно с "Киевгорстрой"), "Вудстория", "Пятый квартал" (совместно с Delburg development"), The Garden, "Полесский", "Дом на Бориспольской", "Позняки 4а, а также ЖК "Княжья гора", "Берегиня" (оба – Вышгород), ЖК "Киевский шлях" (Борисполь), "Дом на Еськова" (Чернигов). Продолжается строительство ЖК Rybalsky в Кивеве, "Кандинский" в Одессе (2020, совместно с Saga Development), столичные "Терракот" (совместно с "Альтис девелопмент", сдача в четвертом квартале-2020), "Лебединый" (2020-2022 гг.), "Чаривне мисто" (совместно с "Укрбуд девелопмент"), Stanford (2022г.), Polaris (2022г.), Philadelphia Concept House (2021г.), а также одесский клубный дом Bezalel.

Как сообщалось, ХК "Киевгорстрой" намерена достроить 23 жилых комплекса корпорации "Укрбуд".