Запрет на въезд в Украину иностранцев без предоставления господдержки авиакомпаниям усугубит кризис в авиаотрасли - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) считает, что 30-дневный запрет на въезд иностранцев возымеет негативное влияние на авиационную отрасль страны.

"К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмены и сокращений перелетов", - заявили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

По мнению МАУ, в условиях кризиса, вызванного всемирной пандемией, указанные меры Кабмина будут иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая сейчас экономически ослабленна в отсутствии какой-либо государственной поддержки.

"Сейчас темпы восстановления воздушных перевозок остаются крайне низкими и не превышают 30% по сравнению с 2019 годом. Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников", - подчеркивают в авиакомпании.

В МАУ подобные сокращения называют беспрецедентной мерой в истории авиации, которая, однако, была необходима для выживания.

Как сообщалось, Кабмин Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") заявил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси

Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.