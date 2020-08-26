Экономика

16:12 26.08.2020

Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

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Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

 Кабинет министров выделил 210 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты сотрудникам производственного объединения "Южный машиностроительный завод имени Макарова" (Днепр), сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте.

"Средства госбюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате зарплаты сотрудникам в размере 210 млн грн", - указало Минэкономики по итогам правительственного заседания в среду.

ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.

Теги: #южмаш #зарплаты #кабмин
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