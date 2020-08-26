Кабмин назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" (УЗ).

"Он был избран на открытом конкурсе наблюдательным советом. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", – прокомментировал это назначение премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.

Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год был первым замглавы Одесской облгосадминистрации. Занимал руководящие посты в структурах группы "ТНК-BP", которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи. Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в набсовет "Киевстара". Член совета Европейской бизнес-ассоциации (EBA) с 2012-го по 2014 год.

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления в феврале 2020 года, в конкурсе участвовало около 100 кандидатов.

В настоящее время и.о. главы правления УЗ является Иван Юрик.