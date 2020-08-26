"Укравтодор" начал обустройство объездной дороги Трускавца

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начал работы по обустройству объездной дороги для Трускавца.

Как отмечается в Телеграм-канале агентства, новый участок автодороги Т-14-02 Сходница - Песочная протяженностью около 4 км позволит пустить транзитный транспорт в обход города, уберечь городские дороги от разрушения и уменьшить загрязнение воздуха в курортном городе.

Новая дорога будет обходить карстовые провалы, обвал которых в 2017 году привел к первому разрушения дороги Т-14-02. 2

"Новый участок дороги второй категории с двумя одноуровневыми решениями обеспечит безопасность движения. Сейчас уже начаты земляные и подготовительные работы на объекте работает тяжелая техника. Ожидаемый срок завершения работ - конец 2021 года", - отмечают в "Укравтодоре".

Подрядчиком на строительстве выступает компания ООО "Автомагистраль-Юг".