Экономика

10:33 26.08.2020

ФГВФЛ взял под контроль банк "Аркада"

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ФГВФЛ взял под контроль банк "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) взял под контроль банк "Аркада", сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

"ФГВФЛ зашел в банк Аркада. Полностью взял под контроль. Уполномоченное лицо Фонда будет исполнять функции главы правления набсовета и аудиторские функции. Мы начинаем действовать в рамках закона, в частности, это инвентаризация, формирование ликвидной массы и формирование реестра кредиторов" – сказала она на пресс-конференции в среду.

"72% вкладчиков получат свои деньги в общем объеме. Это 4746 лиц, их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма в 200 тыс. грн. В целом ФГВФЛ выплатит таким вкладчикам 290 млн грн. Другие вкладчики получат средства в порядке предусмотренном законодательством", – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По словам Рекрут, все указанные вклады будут выплачены не позднее 20-го рабочего дня.

Как сообщалось, НБУ 25 августа отнес банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #фгвфл #аркада
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