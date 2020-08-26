Экономика

09:10 26.08.2020

Доллар укрепляется в паре с евро, рынок ждет выступления Пауэлла

2 мин читать
Доллар укрепляется в паре с евро, рынок ждет выступления Пауэлла

 Доллар США укрепляется относительно евро на торгах в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,2% на торгах во вторник. Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, вырос на 0,1%.

Курс евро к доллару опустился на 0,2%, до $1,1812, курс фунта стерлингов относительно американской валюты снизился на 0,2%, до $1,3126.

Доллар стабилен в паре с иеной и прибавляет менее 0,1% в паре с австралийским долларом.

Внимание трейдеров направлено на стартующее в четверг мероприятие Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, где запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, предстоящее выступление Пауэлла может определить, по какому пути пойдет доллар, "стоящий на развилке дорог".

"Его слова могут как привлечь "медведей", так и обеспечить укрепление доллара на следующие несколько недель", - цитирует Иннеса Dow Jones.

Теги: #курс #доллар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 05.08.2020
Доллар дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов

Доллар дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов

09:27 04.08.2020
Доллар США умеренно дешевеет к евро и укрепляется в паре с иеной

Доллар США умеренно дешевеет к евро и укрепляется в паре с иеной

17:23 31.07.2020
Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

11:28 31.07.2020
Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

14:58 28.07.2020
Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

18:39 27.07.2020
Биткойн превысил $10 тыс. и достиг максимума за два месяца

Биткойн превысил $10 тыс. и достиг максимума за два месяца

09:23 24.07.2020
Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

15:07 23.07.2020
Получение Украиной макрофинансовой помощи ЕС никак не повлияет на курсовую стабильность - Шмыгаль

Получение Украиной макрофинансовой помощи ЕС никак не повлияет на курсовую стабильность - Шмыгаль

19:08 20.07.2020
Политика центробанка по работе с плавающим курсом останется неизменной

Политика центробанка по работе с плавающим курсом останется неизменной

20:14 08.07.2020
Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

Нацбанк 6 августа отнес банк "Аркада" к категории проблемных

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию предоставил одному банку 60 млн грн

НБУ на этой неделе сократил покупку валюты на межбанке до $129,5 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС

НБУ отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

Нацбанк 6 августа отнес банк "Аркада" к категории проблемных

Apple готова потратить $83,9 млрд для урегулирования претензий южнокорейского регулятора

Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

ВВП Германии во II квартале упал на 9,7% - рекордными темпами с 1970 года

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $45,15 за баррель

Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем

Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА