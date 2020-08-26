Доллар укрепляется в паре с евро, рынок ждет выступления Пауэлла

Доллар США укрепляется относительно евро на торгах в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,2% на торгах во вторник. Более широкий WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, вырос на 0,1%.

Курс евро к доллару опустился на 0,2%, до $1,1812, курс фунта стерлингов относительно американской валюты снизился на 0,2%, до $1,3126.

Доллар стабилен в паре с иеной и прибавляет менее 0,1% в паре с австралийским долларом.

Внимание трейдеров направлено на стартующее в четверг мероприятие Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, где запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, предстоящее выступление Пауэлла может определить, по какому пути пойдет доллар, "стоящий на развилке дорог".

"Его слова могут как привлечь "медведей", так и обеспечить укрепление доллара на следующие несколько недель", - цитирует Иннеса Dow Jones.