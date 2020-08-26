Экономика

09:09 26.08.2020

Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС

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Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС

Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска Беларуской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.

В то же время премьер сообщил, что в этом случае республика, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.

В настоящее время не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, но, по словам Кариньша, решением этого вопроса займется министерство экономики республики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

На просьбу объяснить, почему правительство приняло такое решение именно сейчас, Кариньш ответил, что этот вопрос обсуждался и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности. "Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Литва настаивала на выработке единой позиции Балтийских стран по отказу от покупки электроэнергии у Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявлял литовский премьер Саулюс Сквернялис.

В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

По оценке Минэнерго Беларуси, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.

Теги: #латвия #электроэнергия #аэс #беларусь
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