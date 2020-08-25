Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $45,15 за баррель

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $45,15 за баррель, что на $0,02 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,43 (1%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%) - до $42,47 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,5%).

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

"Потенциальные потери производства нефти в Мексиканском заливе из-за урагана составляют лишь порядка 2% добычи в США, и, таким образом, этот фактор не является решающим для рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - В дальнейшем рынок будет реагировать на новости о появлении вакцин от коронавируса, а также сигналы восстановления спроса".