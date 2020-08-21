Экономика

10:02 21.08.2020

Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 3,6%, сильнее прогнозов

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Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 3,6%, сильнее прогнозов

Объем розничных продаж в Великобритании в июле 2020 года увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

В годовом выражении продажи увеличились на 1,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2% и сохранение второго на прошлогодней отметке, отмечает Trading Economics.

По сравнению с февралем продажи в июле были выше на 3%.

В июне розничные продажи в Великобритании подскочили относительно предыдущего месяца на 13,9%. В годовом выражении продажи снизились на 1,6%.

В прошлом месяце розничные продажи без учета автомобильного топлива выросли на 2% за месяц и на 3,1% за год. Эксперты ожидали повышения показателя на 0,2% в помесячном выражении и на 1,5% в годовом.

Продажи непродовольственных товаров в июле выросли на 10% в помесячном выражении, продажи топлива подскочили на 26,2%. Однако показатели остаются, соответственно, на 6,6% и на 11,7% ниже февральского уровня.

Продажи продуктов питания в июле сократились на 3,1%, но были на 2,4% выше отметки, зафиксированной в феврале. В ONS объясняют снижение продаж продуктовых магазинов возобновлением работы ресторанов и баров с 4 июля.

Онлайн-продажи в прошлом месяце сократились на 7% по сравнению с июнем, однако остаются значительно выше уровня, на котором они находись в феврале, - на 50,4%.

Теги: #розница #великобритания #продажи
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