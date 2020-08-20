Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent на уровне $44,92 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг в связи с усилением опасений по поводу прогноза спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв в четверг составляет $44,92 за баррель, что на $0,45 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,33 (0,77%), до $42,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,3 (0,7%), до $42,81 за баррель.

"Цены на нефть немного снижаются на фоне ухудшения настроений, рисков, которые обозначил Федрезерв, и восстановления доллара", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.

Участники заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля, высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов, следует из протокола.

Давление на нефтяные котировки также оказали опубликованные в четверг данные по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 971 тыс., а не 963 тыс., как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду данные министерства энергетики США показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд, однако объем снижения оказался меньше прогнозов аналитиков. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.