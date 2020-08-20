Экономика

18:15 20.08.2020

Вместо реорганизации Госпродпотребслужбы акцент стоит сделать на назначении эффективного руководителя – ЕБА

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Вместо реорганизации Госпродпотребслужбы акцент стоит сделать на назначении эффективного руководителя – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) не поддерживает идею реорганизации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), вместо этого считает необходимым назначить в ведомство эффективного руководителя.

Согласно сообщению на сайте ассоциации в четверг, вчерашняя информация о реорганизации службы вызвала недоумение у представителей бизнеса. Более того, вопросы вызывает и скорость, с которой возникла идея реорганизации Госпродпотребслужбы.

"Вчера стало известно, что Кабмин намерен реорганизовать Госпродпотребслужбу и образовать Государственную службу по контролю заболеваний. По полученной информации, в правительстве подготовлен соответствующий проект постановления, который должен был рассматриваться вчера, однако его рассмотрение было перенесено", - сообщили в ЕБА.

Так, согласно предложенной концепции, новосозданная служба в подчинении МОЗ будет осуществлять реализацию государственной политики, в частности, в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, санитарного законодательства, санитарного и эпидемического благополучия населения, эпидемиологического надзора.

В то же время, заметили в ЕБА, согласно действующему положению о Госпродпотребслужбе, перечень сфер и отраслей, в которых ведомство реализует госполитику значительно больше и включает ветеринарную медицину, карантин и защиту растений, семеноводство и пр.

"Поэтому, по убеждению бизнеса, инициированные Минздравом изменения ставят под угрозу стабильность работы многих секторов экономики, в частности сельского хозяйства, семеноводства, розничной торговли, потребительских товаров. Кроме того, представляется нецелесообразным вывод вопросов безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов из-под подчинения Минэкономики, которое является профильным центральным органом исполнительной власти для продовольственной отрасли", - отметили в ассоциации.

В ЕБА указали, что создание в 2014 году Госпродпотребслужбы стало одной из важных реформ для обеспечения пищевой безопасности в стране и было одобрительно воспринято бизнесом. Однако налаживание работы службы тогда заняло длительное время и требовало от бизнеса приспособления к новым процедурам. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране была кардинально другой и более стабильной.

"Сейчас возможная реорганизация также может сопровождаться кардинальными изменениями в работе системы и потенциально тормозить экспортно-импортные операции и торговлю на внутреннем рынке из-за задержек с оформлением документов разрешительного характера и т.д. в очень непростое для бизнеса время из-за COVID-19", - пояснили в ассоциации.

При этом в ЕБА отметили, что уже около года Госпродпотребслужба остается без руководителя. Несмотря на несколько попыток назначить нового главу с проведением соответствующих конкурсов, назначение так и не состоялось. В то же время для эффективной работы и слаженной координации действий любая служба должна иметь руководителя, который будет координировать процесс работы, команду и будет ответственным за реализацию возложенных на ведомство обязательств.

В ЕБА заметили, что реформы такого масштаба должны широко обсуждаться со всеми заинтересованными стейкхолдерами, а уже после выноситься в зал для принятия решения.

"Принимая решение такого масштаба, стоит тщательно оценивать все "за" и "против", действительно ли новая идея будет полезной для страны и какими будут возможные последствия для сферы. Поэтому теперь, по мнению бизнеса, акцент стоит сделать на назначении эффективного руководителя уже существующей структуры и стратегическом выстраивании рабочих процессов. Бизнес не поддерживает реорганизацию Госпродпотребслужбы и обращается к премьер-министру с призывом отклонить данную инициативу", - заявили в ассоциации.

Теги: #реорганизация #госпродпотребслужба #еба
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