Зеленский надеется, что ХГЗ "Паллада" получит госзаказ уже в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в сентябре Херсонский государственный завод "Паллада" получит государственный заказ.

"Государство должно заказать, а именно Министерство обороны… Я уверен, что в сентябре мы подпишем государственный контракт, которого не было много лет…", - сказал Зеленский журналистам в четверг в Херсонской области.

По его словам, мощности предприятия позволяют не только строить доки, но и малые катера, а также гостиницы на воде.

Как отметил Зеленский, если бы завод "Паллада" имел заказ только на три таких гостиницы в год, то н нем, где сейчас работают 400 чел., увеличилось бы количество рабочих мест и возросла зарплата.

Он пообещал поговорить об этом с премьер-министром Денисом Шмыгалем и с главами облгосадминистраций.

Херсонский государственный завод "Паллада" в настоящее время - единственное в мире судостроительное предприятие, специализирующееся на строительстве композитных плавучих доков нового поколения для обслуживания судов гражданского и военного флота. Гарантийный срок эксплуатации техники - 50 лет.

Среди заказчиков предприятия- Япония, Южная Корея, Финляндия, Болгария, Турция, Алжир, Хорватия, Франция, ЮАР.

С апреля 2011 года по решению правительства Украины ХГЗ "Паллада" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".