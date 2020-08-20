АМКУ расследует возможный тендерный сговор на строительстве Подольского моста в Киеве

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыла дело по признакам сговора в ходе тендера на строительство столичного Подольско-Воскресенского мостового перехода на общую сумму около 100 млн грн.

Как написал на своей странице в Facebook глава отделения Алексей Хмельницкий, специалисты АМКУ обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода при участии ООО "Форма" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" в пяти закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

В частности, в АМКУ отметили направление предложений для участия в процедуре закупки одной из компаний с IP-адреса, принадлежащего "сопернику"; совместное использование IP-адресов для отчетности в налоговую и управления счетами; одновременное пребывание одного физлица в трудовых отношениях с двумя компаниями; представление тендерных предложений в один день; синхронность действий при получении банковских гарантий.

"Типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и об обмене информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", - отметил Хмельницкий.

Он также напомнил, что весной 2020 года АМКУ уже открывал дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между Генподрядчиком строительства упомянутого моста компании "Эко-Строй-Трейд" и ООО "Форма" на общую сумму более 4 млрд грн.