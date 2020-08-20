Мининфраструктуры и QTerminals подписали договор о концессии морпорта "Ольвия"

Министерство инфраструктуры Украины и компания QTerminals W.L.L. (Катар) подписали договор о сдаче в концессию морского специализированного порта "Ольвия" (Николаев).

Соответствующий документ подписали в четверг Министерство инфраструктуры Украины в лице госсекретаря Владимира Бучко, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в лице и.о. председателя Александра Голодницкого, компания QTerminals W.L.L. в лице гендиректора Невилла Биссета и ООО "Кютерминалз Ольвия" в лице его представителя Мохаммада Юсеф Джамиль Аль Лаххама.

"В рамках этого проекта к работе в Украине привлекается ведущий мировой оператор с большим опытом - катарская компания QТerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более $7 млрд. Она инвестирует в развитие порта "Ольвия" около 3,4 млрд грн и гарантирует сохранение рабочих мест. Также около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева", - сказал в ходе подписания документа министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Согласно договору, объектом концессии является целостный имущественный комплекс, включающий имущество ГП "Стивидорная компания "Ольвия", ГП "АМПУ", а также объекты, специально построенные в соответствии с условиями концессионного договора. Имущество, переданное концессионеру в составе объекта концессии, остается в госсобственности и после завершения срока действия концессионного договора (35 лет) передается государству со всеми объектами, построенными или модернизированными инвестором за период его работы.

"Экспортная и логистическая сферы являются чрезвычайно важными для продолжительного стабильного экономического роста и развития страны. Мы также понимаем, что эффективный и продуктивный транспортный сектор помогает сократить расходы. Нам известно, что экономика Украины продолжает диверсифицироваться и расти. Мы убеждены, что QTerminals и СК "Ольвия" будут на передовой этого эффективного продвижения украинской экономики к росту. Мы будем стараться продвигать бизнес-идеи, создавать взаимосвязь инфраструктуры, а также создавать новые торговые сети", - отметил гендиректор QTerminals Невилл Биссет.

"Успешное подписание пилотных концессий на порты" Ольвия "и Херсон доказали, что модель государственно-частного партнерства может эффективно привлекать частные инвестиции в инфраструктуру Украины. Оба проекта будут служить образцами для будущих концессий в различных секторах экономики Украины. Эта работа полностью соответствует нашей ключевой миссии - улучшить конкурентоспособность Украины и ускорить ее экономический рост", - прокомментировал он подписание концессионного договора.

По мнению руководителя регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсона Пеллмара, подписание пилотных концессий портов "Ольвия" и "Херсон" доказало: модель государственно-частного партнерства может эффективно привлекать частные инвестиции в инфраструктуру Украины.

Как сообщалось, концессионер морского торгового порта "Ольвия" - компания QTerminals - планирует создать на основе порта экспортный зерновой хаб.

В планах компании - в 2020 году вложить $9,2 млн в планирование и проектирование новых терминалов, получение необходимых документов и начало инфраструктурной модернизации; в 2021 году - инвестировать $31,3 млн, в том числе в новые краны, складскую инфраструктуру и причальные мощности. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать $142 млн в данный проект.

QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара "Хамад" стоимостью более $7 млрд. В 2019 году обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем обработали все портовые операторы Украины.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии порта составляет 1,53 км (семь причалов), что позволяет принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.