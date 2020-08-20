"Энергоатом" ожидает с сентября рост спроса на свою электроэнергию

НАЭК "Энергоатом" ожидает повышение спроса на свою продукцию с сентября, сообщил врио гендиректора обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" Алексей Статник.

"Мы прогнозировано продали только небольшую часть заявленной мощности (на аукционе по двусторонним договорам 19 августа – ЭР), поскольку практически все предприятия уже имеют контракты на август. Но уже с сентября ожидаем достаточно высокий спрос на нашу продукцию и, соответственно, увеличение объемов продажи до конца года", – сказал Статник, слова которого цитирует пресс-служба НАЭК.

Согласно сообщению пресс-службы, ключевым индикативом для организации продажи по двусторонним договорам стало решение правительства о внесении изменений в формулу расчета минимальной стоимости цены продажи электроэнергии "Энергоатома" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах.

Как сообщалось, 19 августа НАЭК "Энергоатом" реализовал 5% общего объема предложенной на аукционе по двусторонним договорам, состоявшемся на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Всего было реализовано 21,6 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки из предложенных 432 тыс. МВт-ч с периодом поставки 22-31 августа на сумму 24,9 млн грн. Цена продажи составила 1154 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч, снижение цены – 23%.Покупателями ресурса стали ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "Ле Трейдинг Украина", КП "Кривбассводоканал".

Ранее в тот же день Кабинет министров изменил формулу для определения нижнего уровня продажи ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, разрешив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.

По заявлениям "Энергоатома", действовавшая до этого формула, закрепленная постановлением №694 от 5 августа 2020 года, делала его электроэнергию неконкурентоспособной на рынке из-за ограничений снижения цены.

На первом после принятия постановления №694 аукционе "Энергоатом" не смог реализовать предложенные 249,6 тыс. МВт-ч базовой нагрузки с периодом поставки 19-31 августа по граничной цене 1300 грн/МВт-ч.