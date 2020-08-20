Экономика

13:58 20.08.2020

Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

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Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

Снижение инфляционной цели Национального банка Украины (НБУ), которая на данный момент составляет 5%, в ближайшее время может быть преждевременным шагом, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook в четверг.

"Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, (…) центробанки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет. Если в течение этого времени центробанк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону понижения", – указано в сообщении.

Отмечается, что инфляционная цель центробанка в 5%, которую установил Совет НБУ пять лет назад, была достигнута только в прошлом году.

Как сообщалось, глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук в начале августа отметил, что Совету НБУ необходимо задуматься о снижении инфляционной цели регулятора, поскольку 5%-ный уровень показателя является одним из наиболее высоких в мире – среди 39 стран с режимом инфляционного таргетирования (как и украинского центробанка) цель выше только у Ганы (8%).

Комментируя предложение Николайчука, член Совета НБУ Виктор Козюк отметил, что ему сложно сказать, будет ли снижение инфляционной цели на 2021 год. По его мнению, снижение показателя надо обсуждать с 2022 года.

Теги: #нбу #инфляция
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