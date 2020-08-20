ЕБРР и ОККО заключили кредитное соглашение на $35 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл для сети ОККО кредитную линию в размере $35 млн сроком на семь лет, сообщила пресс-служба компании.

"Средства будут использованы на финансирование капитальных расходов компании и обеспечение ее потребностей в оборотном капитале, что позволит ОККО развивать как уже начатые, так и новые проекты", - говорится в сообщении.

Благодаря привлеченным средствам компания, в частности, планирует расширить свою форвардную программу по обеспечению агропроизводителей Украины материально-техническими ресурсами: топливом, минеральными удобрениями, природным газом, финансами и другим. Кроме того, часть кредитных поступлений будет направлена на улучшение логистической инфраструктуры, а также на усовершенствование автозаправочных комплексов.

"История сотрудничества нашей компании с ЕБРР насчитывает почти 20 лет. Благодаря финансовой поддержке ведущих международных институтов ОККО выросло из небольшого регионального предприятия в холдинг национального масштаба. Готовность ЕБРР продолжать это партнерство, инвестировать средства в проекты в Украине является важным позитивным сигналом не только для нас, но и для всего национального бизнеса", - отметил основатель OKKO Group Виталий Антонов.

В компании напоминают, что первые кредиты от ЕБРР сеть ОККО получила еще в 2002-2003 годах в рамках начатой банком программы поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Полученные займы позволили построить ряд современных автозаправочных комплексов в Киеве и в Западной Украине и закрепиться на этих рынках. Сегодня общий объем кредитного финансирования ОККО со стороны ЕБРР уже превысил $270 млн. В кризисном 2009 году ЕБРР вошел в акционерный капитал ОККО, став миноритарным совладельцем компании.

Ранее, в июле-2020 кредитную линию для компании в $35 млн также открыла Международная финансовая корпорация - подразделение группы Всемирного банка.

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает около 400 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Мажоритарным акционером "Галнафтогаза" является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – ЕБРР.