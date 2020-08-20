Экономика

13:43 20.08.2020

Реорганизация Госпродпотребслужбы посреди сезона может остановить экспорт аграрной продукции и сорвать посевную - УЗА

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Реорганизация Госпродпотребслужбы посреди сезона может остановить экспорт аграрной продукции и сорвать посевную - УЗА

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру с просьбой не допустить принятия решения о реорганизации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей посреди зернового маркетингового сезона, так как такие действия могут привести к паническим настроениям на рынке и создать препятствия аграрному экспорту, в частности зерновых культур.

"Недавно началась осенняя посевная кампания, а с 1 июля начался новый маркетинговый год для экспортеров зерна. Реорганизация или ликвидация Госпродпотребслужбы посреди маркетингового сезона будет иметь крайне негативные последствия: срыв посевной кампании и остановку экспорта зерна. Это приведет к уменьшению валютных поступлений в страну, неизбежно негативно повлияет на валютный курс и стабильность национальной валюты, как и финансовой системы в целом. Более того, это приведет к колебаниям цен на аграрную продукцию внутри страны и, как следствие, к убыткам сельхозпроизводителей", - поясняется в заявлении ассоциации, обнародованном в четверг.

Как подчеркнули в УЗА, речь идет о репутации Украины как надежного партнера в международной торговле зерном, поскольку служба занималась вопросами признания качества и безопасности украинского зерна на международном уровне.

"Реорганизация Госпродпотребслужбы во время "горячего" сезона даст негативный сигнал на внешние рынки, о нежелательных последствиях которого специалисты только могут догадываться", - заявляет ассоциация.

УЗА подчеркивает, что любые попытки реорганизации или ликвидации Госпродпотребслужбы вызовут панику на аграрном рынке, и призывает другие профессиональные и отраслевые ассоциации обратиться к правительству с просьбой отложить реорганизацию службы, чтобы не допустить "крайне ужасных последствий" для аграрного сектора Украины.

"Сегодня Госпродпотребслужба играет ключевую роль в аграрной отрасли страны, реализуя государственную политику в области ветеринарной медицины, сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, карантина и защиты растений. Также служба осуществляет функции государственного надзора (контроля) за качеством зерна и продуктов его переработки, соблюдением мер биологической и генетической безопасности, радиационный контроль сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - уточняется в заявлении.

В ассоциации указали, что за шесть лет работы служба продемонстрировала институциональную способность и важность такого госоргана, зарекомендовала себя как государственный орган, который способствует развитию зерновой отрасли и экспорта украинского зерна.

"УЗА неоднократно проводила совместные мероприятия с Госпродпотребслужбой с целью либерализации экспорта на внешние рынки, расширения географии зернового экспорта, просветительские мероприятия по внедрению актуальных мировых стандартов в Украине и лучших практик ведения фитосанитарной деятельности. Благодаря усилиям Госпродпотребслужбы, в частности, стал возможным отечественный экспорт во Вьетнам, Индонезию, Египет, Китай и другие страны, с которыми Украина ищет понимания в вопросах нетарифных барьеров", - сообщили в ассоциации.

Теги: #реорганизация #уза #госпродпотребслужба
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