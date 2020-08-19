Экономика

11:50 19.08.2020

ММК "Метинвеста" направил более 150 млн грн на реконструкцию газоочисток в конвертерном цехе для снижения выбросов вчетверо

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ММК "Метинвеста" направил более 150 млн грн на реконструкцию газоочисток в конвертерном цехе для снижения выбросов вчетверо

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", завершил в конвертерном цехе реконструкцию газоочистных установок миксерного отделения, что позволило снизить выбросы пыли почти в четыре раза.

Как сообщает "Метинвест" в Facebook в среду, инвестиции в экологический проект составили более 150 млн.

При этом уточняется, что реконструкция оборудования продолжалась больше года. За это время специалисты "Метинвест–Промсервиса", выполнили все запланированные строительно-монтажные работы: возвели фундамент для нового оборудования и собрали каркас самого здания, построили вспомогательные сооружения, выполнили сборку двух установок рукавных фильтров.

Ранее сообщалось, что ММК проводит работы по уменьшению выбросов пыли от конвертерного производства. При этом оборудование будет отсеивать пыль в два этапа: крупную фракцию – циклоном, а мелкую– рукавным фильтром. Новая система газоочистки позволит обеспечить содержание пыли в отходящих газах значительно ниже утвержденного украинским законодательством норматива выбросов пыли в атмосферный воздух. Предусмотрено также азотоподавление бурого дыма, который образуется при наливе чугуна в миксер.

Один из основных исполнителей работ на объекте - "Метинвест-Промсервис".

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #выбросы #метинвест #реконструкция
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