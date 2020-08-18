Экономика

19:29 18.08.2020

Премьеры Украины и Словакии дали "зеленый свет" возобновлению работы ужгородского аэропорта

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Премьеры Украины и Словакии дали "зеленый свет" возобновлению работы ужгородского аэропорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Игорь Матович согласовали возобновление работы аэропорта "Ужгород".

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - написал Шмыгаль в своем Twitter во вторник.

При этом глава украинского правительства поблагодарил Матовича и Словакию "за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

Как сообщалось, 10 июня Кабмин одобрил подписание соглашения со Словакией о работе международного аэропорта "Ужгород". Проектом акта, в частности, предлагается поручить министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соглашение со Словакией об использовании ее воздушного пространства в связи с обслуживанием воздушного движения украинским провайдером аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" в международном аэропорту "Ужгород".

По данным МИД Украины, стороны планируют подписать соглашение в рамках официального визита Зеленского в Словакию.

15 июля вопрос восстановления функционирования международного аэропорта "Ужгород" обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иван Корчок.

Теги: #словакия #ужгород #аэропорт
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