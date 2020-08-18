Amazon расширяет офисы в США, увеличит количество сотрудников на 3,5 тыс

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. расширяет офисы в шести американских городах и увеличивает количество работающих в них сотрудников.

Amazon наймет 3,5 тыс. человек в офисы в Нью-Йорке, Финиксе, Сан-Диего, Денвере, Детройте и Далласе, сообщила компания.

Решение Amazon контрастирует с планами ряда других крупных технологических компаний, которые готовятся к долгосрочному периоду удаленной работы на фоне пандемии коронавируса. В их числе находится Facebook Inc. (SPB: FB), которая в мае сообщила, что продолжит использовать режим удаленной работы после окончания пандемии, рассчитывая через пять-десять лет перевести на работу из дома до половины сотрудников. В свою очередь Twitter Inc. (SPB: TWTR) сообщила сотрудникам, что они могут работать из дома бессрочно.

Amazon, которая в короткие сроки перевела сотрудников на удаленную работу с началом пандемии, разрешила персоналу работать из дома до 8 января при наличии такой возможности. Однако компания ожидает, что основная часть сотрудников в определенный момент вернется в офисы, сказала вице-президент компании по развитию персонала Ардин Уильямс.

Amazon планирует нанять сотрудников на позиции в сфере инженерии и управления продукцией, а также в ряд других подразделений.

Затраты Amazon в связи с пандемией коронавируса составили несколько миллиардов долларов, компания практически восстановилась после изначальных проблем, связанных с необходимостью удовлетворить существенно возросший спрос и избежать задержек, вызванных отсутствием персонала на рабочих местах. В то время как некоторые компании в отрасли сокращают сотрудников, Amazon продолжает расширяться. Количество сотрудников компании в США превышает 602 тыс. человек, при этом более 100 тыс. занимают корпоративные должности. Мировой штат компании, включая сезонных работников, превышает 1 млн человек.

Компания отчиталась о рекордной выручке в размере $88,9 млрд в квартале, завершившемся 30 июня. За последние месяцы Amazon нанял около 175 тыс. работников складов, при этом планируя оставить большинство из них в компании.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов во вторник растут на 0,9%.