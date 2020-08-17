Экономика

18:07 17.08.2020

"Центрэнерго" полностью рассчитается с госшахтами благодаря продаже своей электроэнергии до конца года

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"Центрэнерго" полностью рассчитается с госшахтами благодаря продаже своей электроэнергии до конца года

 ПАО "Центрэнерго" продало значительную часть электроэнергии на период до конца года для того, чтобы погасить задолженность перед государственными шахтами за поставленную продукцию.

"Продажа электроэнергии до конца года позволит "Центрэнерго" полностью закрыть долги перед шахтами", – сообщили "Энергореформе" в пресс-службе ПАО.

При этом в пресс-службе отметили, что точная сумма задолженности, начавшей формироваться еще в 2019 году, подсчитывается, "но это будет не менее 440 млн грн".

По данным Украинской энергетической биржи, "Центрэнерго" 14 августа продало на ее аукционе по двусторонним договорам 4,638 млн МВт-ч пиковой нагрузки с периодом поставки 1 октября-31 декабря 2020. Из них 2,016 млн МВт-ч были проданы по цене 1221,6 грн/МВт-ч, 2,62 млн МВт-ч – по цене 955,7 грн/МВт-ч. Сумма продажи составила почти 5 млрд грн.

В то же время в "Центрэнерго" заявили, что обратились в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены.

"В частности, сегодня "Центрэнерго" уже заключило контракт с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/т без НДС", – указали в пресс-службе.

По ее данным, соответствующее письмо генкомпания направила в КМУ и Минэнерго в пятницу, 14 августа.

"Если изменений по цене закупки угля не будет, то "Центрэнерго" будет просто уничтожено, а вместе с ним и угольная отрасль. Несоответствие себестоимости и рыночной цены электроэнергии, огромный разрыв между ними ежедневно приближают необратимые последствия для нашего предприятия и энергетической отрасли", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, "Центрэнерго" на протяжении июля 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.

"ДТЭК" с 13 июля запустил в работу находившиеся в пятимесячном простое угледобывающие предприятие "Добропольеуголь" после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля с этих шахт. По данным "ДТЭК", уголь будет реализовываться по цене импортного паритета ("Роттердам+"), что на 20% дешевле цены угля с государственных шахт и на 10% дешевле, чем природный газ.

В конце июня глава "Центрэнерго" Александр Корчинский называл стоимость угля государственных шахт на уровне 1950 грн/т.

Государственный Ощадбанк отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомания договорится о кредитовании госбанков на сумму 1,3 млрд грн.

Теги: #электроэнергия #задолженность #шахты #центрэнерго
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